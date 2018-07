Trainer Steijn blijft bij VVV, FC Utrecht wil Nicolas Gavory

Trainer Steijn tot medio 2021 bij VVV-Venlo

Hoofdtrainer Maurice Steijn heeft zijn contract bij VVV-Venlo met twee seizoenen verlengd. De Haagse coach, al sinds 2014 werkzaam bij de Limburgse club, blijft aan tot medio 2021. Steijn behaalde in 2017 met VVV-Venlo het kampioenschap in de eerste divisie en wist de club vorig jaar te behouden voor de eredivisie. Voor zijn komst naar Limburg trainde hij ADO Den Haag.



,,Het contract met Maurice liep na dit seizoen af en wij vonden het juist nu belangrijk om duidelijkheid te scheppen, zowel intern als extern'', zegt algemeen directeur Marco Bogers op de website van de club. ,,Het is zaak de focus op het voetbal en de prestaties te houden en gesprekken over een contractverlenging tijdens een seizoen leiden alleen maar af en kunnen voor onrust zorgen. Nu is er tijdig duidelijkheid.''