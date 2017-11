Trainer Schalke 04: Van de hel naar de hemel

,,Om in dit stadion met zo'n atmosfeer na 25 minuten met 4-0 achter te staan, voelde als de hel. In de rust geloofde ik niet dat we nog een punt zouden pakken'', erkende Tedesco. ,,Maar de tweede helft was fantastisch, dat is een enorm compliment aan de ploeg waard.''

Schalke knokte zich in het laatste half uur terug en pakte diep in blessuretijd dankzij een trefzekere kopbal van verdediger Naldo zelfs een punt in Dortmund: 4-4. ,,Dortmund overrompelde ons in de beginfase'', zei de pas 32-jarige trainer van de ploeg uit Gelsenkirchen.