Trainer Julen Lopetegui kiest voor vader en zegt Wolves af: ‘Soms maakt het leven de keuzes voor je’

Dankzij val op BMX werd Harrie Lavreysen fenomeen op de baan: ‘Ik kende die hele sport niet’

Van BMX naar fenomeen op de baan. Harrie Lavreysen (25) groeide in zeven jaar tijd uit tot de beste en meest complete baansprinter ter wereld. Deze WK keert hij terug naar de piste waar zijn internationale carrière begon. Amper een jaar nadat hij zijn BMX voor altijd in de schuur had gezet. ,,Na één rondje en een sprint van 200 meter was ik klaar.’’

12:44