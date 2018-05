Trainer Caparrós weet wél hoe hij met Sevilla moet winnen

De laatste zege van Sevilla dateerde van 13 maart, in de achtste finales van de Champions League uit tegen Manchester United (1-2). Na die stunt had de club uit Andalusië weinig meer te juichen. Sevilla werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Bayern München en zag in de Spaanse competitie door een reeks tegenvallende resultaten de kans op Europees voetbal steeds kleiner worden.



De clubleiding greep vorige week in na de nederlaag tegen Levante en ontsloeg met Vincenzo Montella al de tweede trainer dit seizoen. Zijn opvolger Caparrós, die tussen 2000 en 2005 al bij de club werkte, moet Sevilla alsnog naar een Europees ticket leiden.