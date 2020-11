Trainer Botafogo is ziek, mist drie wedstrijden en wordt ontslagen

Bos derde bij wereldbe­ker in Letland: ‘Mooie bevesti­ging van progressie’

13:20 Kimberley Bos is bij de tweede wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda als derde geëindigd. De zege ging net als vorige week naar de Oostenrijkse Janine Flock, in 1.42,93.