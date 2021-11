Track Record Formule 1 | ‘Dat rechte stuk in Qatar en die snelle Mercedes, mijn buikpijn is terug’

Door Arjan Schouten



Qatar? Hoe raakt de Formule 1 daar nu weer verzeild?

Aanvankelijk was deze nieuwe GP vooral bedoeld als kalendervulling, in een jaar waarin de pandemie nog altijd strepen zet door tal van races (China, Singapore, Australië, Japan). Maar de Qatari strikten het racecircus ook meteen voor de toekomst. Formule 1 racet er dit jaar. Volgend jaar niet, in verband met het WK voetbal in Qatar. Maar vanaf 2023 is het land liefst tien jaar op rij onderdeel van het F1-kampioenschap.

Het International Circuit Losail was al in het bezit van de zogenaamde Grade 1-licentie, een vereiste om Formule 1 te mogen organiseren. Deze baan is dan ook geen onontgonnen terrein in de racewereld. De MotoGP komt er jaarlijks, de motorcrossers weten Losail eveneens te vinden en ook de WTCC-series gaan er geregeld heen. Maar voor vrijwel alle Formule 1-coureurs, inclusief Max Verstappen, is het er nieuw. ,,Ik denk dat ik pas één keer in Qatar geweest ben voor een prijsuitreiking”, aldus Verstappen. ,,Ik heb de bochten verkend op de simulator en heb zin om het circuit in het echt te ervaren.”

Volledig scherm Jorge Navarro (r) en Bo Bendsneyder op het circuit van Losail. © AFP

Losail, wat is dat voor circuit?

Typisch een vraag voor Tom Coronel, die er met de WTCC al jaren komt. ,,Het is een supergave baan, waar ik de Formule 1 eerlijk gezegd ook al wel eerder op had verwacht. Wij racen er al sinds 2016”, aldus Coronel, die de lay-out van het woestijncircuit even boven Doha in Lusail goed kent. ,,Ruim vijf kilometer lang, een lang recht stuk van een kilometer en een bochtig gedeelte waarin je jezelf heel snel kan vergalopperen, omdat alles daar op elkaar lijkt. Vooral als je nog niet in een bepaalde schwung zit, omdat je geen voorkennis hebt. Want natuurlijk draait iedereen een voorbereiding op de simulator, maar de theorie blijkt toch altijd anders dan de praktijk. Op een alom bekend circuit als bijvoorbeeld Barcelona, daar zit niemand er helemaal naast. Hier kan dat nog wel gebeuren.”

Wat Coronel minder aansprekend vindt van het circuit? ,,De wijde uitloopstroken, daarin lijkt het een beetje op Paul Ricard. Maar goed, daardoor nemen coureurs ook wel weer eerder risico’s.”

Is Lewis Hamilton, duidelijk de rapste in Brazilië, nu ook weer in het voordeel in Qatar?

Coronel vreest van wel. ,,Max pakt nieuwe circuits altijd heel snel op, dat is het enige waar ik nu hoop uit put. Want tja… Dat rechte stuk in Qatar en die snelheid van Mercedes, daar kun je wel inhalen. De buikpijn is dus echt weer terug, zeg maar. Red Bull Racing zit met de handen in het haar, hoor. Dat verschil van Hamilton was zo groot, dat leek wel een andere klasse. Was hij op Interlagos vooraan gestart, dan was hij gefinisht met een halve baan voorsprong.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na Mexico was je nog overtuigd van een titel voor Verstappen, is dat gevoel toch weer gaan kantelen?

Coronel: ,,Na de vrijdag in Brazilië (diskwalificatie Hamilton na kwalificatie, red.) had ik de champagneflessen al zo’n beetje ontkurkt. Maar de rest van het weekend in Brazilië, die snelheid van Hamilton… Het voelt gewoon niet zo lekker. Daar speelt ook mee dat Max in Amerika bijvoorbeeld alleen kon winnen door die brutale undercut. Zijn we misschien al vergeten, maar ook dáár was Mercedes rapper. En toen zat die nieuwe verbrandingsmotor er dus nog niet eens in…”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.