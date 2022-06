Track Record Baku City Circuit | Max Verstappen vloekte wat af op het meest onvoorspelbare circuit

Vijf races, vijf verschillende winnaars

Ze gaan er prat op in Bakoe: dit is het meest onvoorspelbare circuit op de kalender. Een pakkende PR-kreet natuurlijk, maar het is én moeilijk te meten én er valt best iets op af te dingen. Maar oké, met vijf races op het stratencircuit aan de Kaspische Zee, vijf verschillende winnaars en best het nodige spektakel is Azerbeidzjan zeker geen grijze muis op de kalender. Het circuit heeft van alles wat, lange en snelle rechte stukken, twintig bochten - waarvan enkele heel langzame. En met de muren pal langs de baan zit een ongeluk natuurlijk in een klein hoekje. Volgens de organisatie, die blij is dat er voor het eerst sinds 2019 weer publiek welkom is, kan de zesde editie bovendien nog spectaculairder worden. Onder meer omdat het met de nieuwe auto’s gemakkelijker zou moeten zijn om te ‘volgen’.