Tower Bridge in Engelse sferen en elke stoel op Old Trafford bezet: Wiegman aan vooravond EK-start

Bondscoach Sarina Wiegman staat met topfavoriet Engeland aan de vooravond van de aftrap van het EK, vijf jaar nadat ze met het Nederlands Elftal de Europese titel pakte. Een schets van de situatie in de perszaal van Old Trafford, een dag voordat het toernooi losbarst. ,,Het is moeilijk het EK van 2017 te vergelijken met nu.”

Old Trafford, een stadion zo groot dat we het in Nederland nauwelijks kunnen voorstellen, thuishaven van het Manchester United waar Erik ten Hag volgend jaar de dienst uitmaakt en Tyrell Malacia zojuist een handtekening gezet heeft. In dat stadion schoof Sarina Wiegman vanavond aan voor de persconferentie voorafgaand aan het openingsduel van het EK vrouwen, morgen tegen Oostenrijk (21.00 uur). Was de perszaal zo klein, of was de opkomst zo groot? Elke stoel in Old Trafford was bezet, allemaal benieuwd naar de laatste publiekelijke woorden van Wiegman voordat het EK losbarst.

Relaxed, zo zat Wiegman erbij. Ze bleef maar schuiven met gesponsorde drank die pontificaal voor haar neus was neergezet. Here we go again, zei ze gekscherend, na de zoveelste keer een veeg over tafel om de vraagsteller aan te kunnen kijken. Ze lijkt het Engelse mediacircus inmiddels volledig onder controle te hebben. Wiegman was de enige in de zaal met een EK-titel op zak: die met de Oranjevrouwen in 2017.

,,Alles is groter, de verwachtingen zijn hoger, het niveau ook. Het is moeilijk dat EK te vergelijken met dit. Ik deel mijn ervaringen, maar ik heb hier ook veel speelsters met ervaring op het hoogste niveau. Je praat over de verwachtingen, maar snel daarna gaat het over voetbal, wat we moeten doen.”

Wiegman heeft haar hele selectie beschikbaar voor de openingswedstrijd en moet naar eigen zeggen harde keuzes maken. Niet gek, want waarschijnlijk beschikt de voormalig Oranje-bondscoach over de sterkste, breedste selectie van dit EK. Als geen ander weten de Engelsen hoe ze zichzelf moeten verkopen. Met dank aan sponsor Nike kleurt Engeland op veel plekken al wit-rood. En hoe. Aanvoerster Leah Williamson siert notabene de volledige breedte van de Tower Bridge in Londen. Not quite normal, huh?, is haar droge reactie op een vraag uit de zaal. ,,We zijn goed zichtbaar en het is goed dat we herkend worden, zoals het hoort. Het is raar, maar goed.”

Oostenrijk is de eerste tegenstander, morgen op een stampvol Old Trafford met zo’n 72.000 toeschouwers. ,,Sarina heeft ervaring met een land dat achter het team gaat staan”, wijst Williamson op Oranje in 2017. ,,De meesten steunen ons morgen en dat moeten we in ons voordeel gebruiken.”

Waar Engeland doorgaans met ruime cijfers van tegenstanders wint, bleef het in november in de WK-kwalificatie tegen Oostenrijk bij slechts 1-0. ,,Oostenrijk is sterk, fysiek en goed georganiseerd. Dat was in november zo en dat verwacht ik nog steeds”, vertelt Wiegman, die na veertien interlands op een duizelingwekkend doelsaldo van 84-3 staat. ,,Ik verwacht een zware wedstrijd, maar wel een die wij domineren, als we goed spelen.”

Wiegman beschouwt haar team eerder als één van de titelfavorieten dan als dé favoriet. ,,Ik heb het vaker gezegd: zoveel landen hebben zich goed ontwikkeld en zijn favoriet voor dit toernooi. Het is moeilijk te voorspellen hoe het er aan het einde van dit EK voorstaat. Veel landen hebben een goede uitgangspositie, wij ook. Er kunnen rare dingen gebeuren en ik hoop dat dat in ons voordeel uitpakt.”

Tenslotte duikt uit de zaal nog een vraag op over Vera Pauw, een voorganger van Wiegman bij het Nederlands Elftal die afgelopen weekeinde schokkende onthullingen deed over seksueel misbruik en, in haar woorden, ‘gepland vernederingsbeleid’ bij de KNVB. ,,Het is verschrikkelijk dat dat is gebeurd, voor iederéén die in zo’n situatie komt. Het is heel goed dat er onderzoek wordt gedaan. Anderzijds, ik ben hier en ik richt me op morgen, op de start van het EK met het Engelse team. Daar laat ik het bij.”

