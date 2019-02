Tovert Red Bull weer iets uit de hoge hoed?

Volledig scherm De ‘CamoBull’ van Red Bull. © Getty Images De helm van Verstappen kleurt in 2019 een stuk witter. ,,Het is een beetje anders dan voorgaande jaren, ik wilde iets helemaal nieuws”, zei de Nederlander. Zegt dat misschien al iets over de nieuwe Red Bull RB15? Voorgaande jaren slaagde de ploeg er altijd in om tijdens de presentatie met opvallende creaties op de proppen te komen. Denk maar aan 2015, toen Red Bull met de ‘CamoBull’ alle ogen op zich gericht wist te krijgen. Heel camouflerend werkte het dus niet.

Vorig jaar werd er een zwart-blauwe RB14 gepresenteerd. Tot grote teleurstelling van veel fans werd die uitvoering alweer snel ingeruild voor de ‘normale’ uitvoering van de RB14, met de huiskleuren van hoofdsponsor en naamgever Red Bull. De kans dat de RB15 heel erg afwijkt van alle voorgangers lijkt klein. Sinds 2005 heeft de auto nooit anders gekleurd dan het vertrouwde blauw, geel en rood. Al heeft het dit jaar een nieuwe motorleverancier: Honda. En de kleuren van Honda? Wit.



Waar mogen we wel veranderingen verwachten? Team Haas hengelde met Rich Energy een nieuwe titelsponsor binnen en zal komend seizoen hoogstwaarschijnlijk met een goudkleurige bolide te bewonderen zijn. Er wordt al tijden gespeculeerd over een switch van rood-wit naar zwart-goud, maar donderdag komen we er in Londen definitief achter.

Van het team van oud-Ferraricoureur Kimi Räikkönen mogen we qua ontwerp ook iets verwachten. Volgens La Gazzetta dello Sport is de auto van Alfa Romeo Racing (voorheen Sauber) ontworpen door voormalig Ferrari-ontwerper Simone Resta en staat er op 18 februari als in Barcelona de auto wordt gepresenteerd iets moois te gebeuren.



Ook bij Racing Point F1, het voormalige Force India, kunnen we mogelijk iets veranderen. Afgelopen jaren was de wagen roze, de kleur van hoofdsponsor BWT, maar dit jaar is Lawrence Stroll, de vermogende vader van Lance Stroll de eigenaar.

Bij Mercedes is de kleur zilver niet meer weg te denken, maar toch lijkt daar deels verandering in te gaan komen. Op het eigen twitteraccount zinspeelt de renstal op een blauwe toevoeging aan de W10. Echter, net als bij Red Bull is de kans op een rigoureuze verandering minimaal. Bij de Ferrari van Sebastian Vettel en Charles Leclerc hoeven we evenmin iets te verwachten. Een Ferrari is nou eenmaal rood.

Op Valentijnsdag presenteert McLaren de nieuwe MCL34. Decennialang kleurde de McLaren zwart/grijs, maar in 2017 werd er voor een zwart met oranje variant gekozen, een greep naar het roemruchte verleden. Vorig seizoen kleurde de MCL33 van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne helemaal oranje.

In het verleden zijn er meer opzienbarende onthullingen geweest. Zo werd in 2007 een feloranje Spyker gepresenteerd. Lang mochten we er niet van genieten, want het was te fel om op televisie uit te zenden.

Volledig scherm De Spyker F8 VII van Christijan Albers was iets te fel op beeld.

