Tourwinnaar Vingegaard wint Profronde van Etten-Leur in blinkende gele trui

De korte tijdrit was een prooi voor Nederlands kampioen tijdrijden, Bauke Mollema. Hij versloeg Wout van Aert en Wilco Kelderman met een knallende tijd over anderhalve ronde. Mollema: ,,Niet gedacht dat ik Wout hier wel even kon kloppen. Het ging wel lekker, ja.”

Van Aert werd nog een keer geklopt in de rit in lijn. In de laatste paar rondes trok hij nog ten aanval, maar uiteindelijk mocht ploegmaat Vingegaard juichend over de streep komen. En dat met een grote glimlach op zijn gezicht. Jasper Philipsen, topsprinter van beroep, werd tweede. Vincenco Nibali, die graag in Nederland koerst, legde beslag op plaats drie. ,,Het Nederlandse publiek is mij altijd goed bevallen. Ik heb ook veel zin in de aankomende Vuelta. Dan verwacht ik weer veel fans langs de kant te zien.”