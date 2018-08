Tourwinnaar Thomas volgt illustere voorgangers met deelname aan criterium Etten-Leur

Aanstaande zondag staat de twaalfde editie van de wielerronde van Etten-Leur op het programma. Het profcriterium raast wederom door het centrum heen. De organisatie is er wederom in geslaagd een scala aan wielertoppers te strikken. Zo ook de Tourwinnaar, Geraint Thomas.

Het is inmiddels een eeuwenoude traditie, de criteriums die in Brabant plaatsvinden. En veelvuldig komt ook de winnaar van de Tour de France zijn stuurmanskunsten laten zien. Zo reed Jan Janssen reeds vijftig jaar geleden al in 'het geel' mee tijdens de Acht van Chaam. En volgens de geruchten werd er ooit een bedrag tussen de 60- en 100.000 euro weggelegd om Lance Armstrong naar de provincie te halen.

In Etten-Leur is men er nu in geslaagd Geraint Thomas aan de start te laten verschijnen. Hij wordt daardoor toegevoegd aan een illustere rij met Tourwinnaars, die na de Tour in Brabant deelnamen aan de criteriums. Een overzicht.

1968: Eerste Nederlandse Tourwinnaar Janssen sprint mee in Chaam

Volledig scherm Tourwinnaar Jan Janssen voor de start van de Acht van Chaam. Een jongetje in zijn zondagse kleren probeert een handtekening te bemachtigen. © johan van gurp Jan Janssen heeft zich net tot eerste Nederlandse Tourwinnaar gekroond. Een prestatie die tot de dag van vandaag, 50 jaar later, enkel Joop Zoetemelk kon evenaren. Tijdens de Acht van Chaam kunnen zijn landgenoten de winnaar van de gele trui aanschouwen. Janssen finisht als tweede, achter 'local hero' Rini Wagtmans.

1980: Wielergekte in Roosendaal na komst Zoetemelk

Volledig scherm Joop Zoetemelk voor de Draai van de Kaai. © Piet Hanssen Het heeft twaalf jaar geduurd, maar Nederland kent weer een Tourwinnaar. Er ontstaat een nationale wielergekte als Joop Zoetemelk met de gele trui Parijs binnen rijdt. De Draai van de Kaai weet Zoetemelk te strikken. Hij finisht in Roosendaal als tweede, achter Ben Oosterbosch.

1987: Roche voegt Acht van Chaam toe aan palmares

Het jaar van Stephen Roche. De Ier, wiens zoon Nicolas tegenwoordig in het peloton rijdt, kent een krankzinnig goed seizoen. Roche wint de Ronde van Italië en later ook La Grande Boucle. De organisatie van de Acht van Chaam doet er alles aan om Roche aan de start te krijgen. Met succes. Roche eindigt tweede achter Erik Breukink. Later dat seizoen wordt Roche ook nog wereldkampioen op de weg.

1988: Rooks klopt Delgado wél in Chaam

In het jaar dat Nederland Europees kampioen voetbal wordt, grijpt het nipt mis in de Tour de France. Steven Rooks eindigt als tweede, vlak achter de Spanjaard Pedro Delgado Robledo. De Acht van Chaam weet daags na de Tour beide kemphanen te strikken. Tot genoegen van de Nederlandse fans komt Rooks ditmaal als eerste over de meet, voor geletruidrager Delgado.

1994: Indurain landt op Seppe

Volledig scherm In 1994 was Miguel Indurain met de gele trui de grote trekpleister. Vier op een rij voor de Miguel Indurain. Op de Spaanse tijdrijder stond in de eerste helft van de jaren '90 geen maat. De Draai van de Kaai besloot na zijn vierde Tourzege hemel en aarde te bewegen om hem aan de start te krijgen. Met een privévliegtuig landde de wielerlegende uiteindelijk op Seppe. Geflankeerd door zijn Nederlandse teamgenoot Erwin Nijboer. De Draai van de Kaai werd echter niet aan zijn indrukwekkende palmares toegevoegd, want de Oezbeek Djamolidin Abdoezjaparov was de snelste. Geen schande, want Abdoezjaparov won de groene trui die Tour.

1997: Jan Ullrich wint in Boxmeer

Volledig scherm Tourwinnaar Jan Ulrich probeert in Boxmeer door een achteringang zijn kleedkamer te bereiken om zo de Duitse media te ontlopen. Het jaar van Jan Ullrich. De Duitser, die het jaar daarvoor nog tweede werd, wint de Tour de France. Het is de opmaak voor een grootse carrière, die hem nog vijf keer naar het podium brengt. Het is de reden dat de Boxmeerse organisatie van 'Daags na de Tour' alles in het werk stelt om Ullrich aan de start te krijgen. Met succes, want Ullrich zegt deelname toe en wint. Later wordt Ullrich meermaals betrapt op gebruik van doping. Inmiddels is de Rosse uit Rostock ver afgegleden.

2002: Stiphout neemt Armstrong zeges af

Volledig scherm Tour de France-winnaar Lance Armstrong deelt in Stiphout aan zijn grootste supporters handtekeningen uit. © ADN Beeldredactie Het is een bijzonder succesverhaal. Lance Armstrong, voormalig wereldkampioen wielrennen, overwint kanker. Daarna zegeviert de Amerikaan liefst zeven achtereenvolgende keren in de Tour. Na acte de présence te hebben gegeven in Boxmeer (1999) slaagt de organisatie van het criterium in Stiphout er in om hem te verleiden tot een deelname. Uiteraard komt de renner van US Postal als eerste over de meet, net als twee jaar later. Achteraf blijkt een bedrag van minstens 60.000 euro met zijn deelname te zijn gemoeid. Later, wanneer Armstrong dopinggebruik bekent, neemt de organisatie zijn zeges af.

2006: Landis komt niet opdagen in Chaam

Volledig scherm Floyd Landis tijdens profronde van Stiphout, Koos Moerenhout kijkt toe. Een dag later wordt Landis betrapt op doping. © Ton van de Meulenhof Op imposante wijze weet de voormalig meesterknecht van Lance Armstrong in 2006 de Tour de France te winnen. Het is voor de organisatie van de criteriums in Stiphout en Chaam reden om de winnaar van de gele trui aan de start te krijgen. Landis wint daags na aankomst in Parijs de koers in Stiphout, maar komt een dag later niet opdagen voor de Acht van Chaam. Snel wordt duidelijk waarom. De Amerikaan is gepakt op het gebruik van verboden middelen. Razendsnel na de slotceremonie op Champs-Élysées is Landis het kroonstuk op zijn loopbaan weer kwijt.

2007: El Pistolero danst in Roosendaal

Met zijn aanvallende manier van rijden verovert Alberto Contador de internationale wielerharten. Dansend op de pedalen declasseert de Spanjaard zijn concurrenten in de Tour de France. De organisatie van de Draai van de Kaai weet 'El Pistolero' te strikken. Contador wint, voor Michael Boogerd en Steven de Jongh. Ook in Stiphout maakt de renner, die alle grote rondes won, zijn opwachting. Later won Contador nog twee keer de Tour, waarvan hij er één moest inleveren na vermeend dopinggebruik.

Volledig scherm Contador viert zijn overwinning in Roosendaal. © ROBERT VAN DEN BERGE

2013: Froome showt gele trui in Etten-Leur