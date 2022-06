Tour de France, Wimbledon, Formule 1 en EK’s: dit is het programma voor deze bomvolle sportzomer

Medvedev mag titel op US Open verdedigen: ‘Geweldig nieuws’

Daniil Medvedev is blij dat hij zijn titel kan verdedigen op de US Open in New York. ,,Het is geweldig nieuws”, zei de nummer 1 van de wereld over het besluit van de organisatie dat Russische en Belarussische tennissers dit jaar gewoon mogen meedoen, zij het onder neutrale vlag vanwege de oorlog in Oekraïne. Op Wimbledon, dat eind deze maand begint, is hij niet welkom.

15 juni