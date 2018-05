Toulouse veel te sterk voor Ajaccio

'Ik lach iedereen uit die riep dat vrouwen niet kunnen voetballen'

19:24 De naam van Lieke Martens gaat nog niet zo veelvuldig over de tong als die van Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Mohamed Salah. Maar dat de Oranje Leeuwin van Barcelona een van de bekendste voetbalsters op aarde is, is zonneklaar. ,,Mijn leven is volledig veranderd'', zegt ze in een groot interview met persbureau Reuters.