Totti neemt ontslag en vertrekt na 27 jaar bij AS Roma

Totti stopte in 2017 als actief voetballer bij AS Roma, nadat hij in 1992 via de jeugdopleiding was doorgestoten naar de A-selectie. Hij speelde nooit bij een andere club. Na zijn actieve loopbaan in 2017 trad hij toe tot de leiding van de club als ambassadeur.



Op een persconferentie vanmiddag zei Totti dat hij AS Roma ook na een teleurstellend seizoen - de club werd slechts zesde in de Serie A - graag verder wilde helpen als technisch directeur. ,,Maar de club wilde mij niet meer. Dat was voor mij reden om ontslag te nemen. Ik heb een email gestuurd om iets te zeggen wat ik nooit voor mogelijk hield. Ik heb mijn ontslagbrief geschreven”, zei een emotionele Totti bij een speciaal belegde persconferentie.