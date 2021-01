Tottenham zwaarbevochten langs Wycombe in FA Cup

Pas in minuut 86 maakte Tottenham Hotspur via Harry Winks de bevrijdende 1-2, waarna de Londenaren in een productieve slotfase naar vier treffers uitliepen. Tanguy Ndombele sloeg in blessuretijd tweemaal toe. Eerder was Wycombe verrassend op voorsprong gekomen via Fred Onyedinma. Vlak voor rust trok Gareth Bale de stand vanaf elf meter echter gelijk.