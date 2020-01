Tottenham ploetert ook tegen degradatiekandidaat Watford

In de 70ste minuut kreeg Troy Deeney de kans om de wedstrijd open te breken vanaf de penaltystip. Scheidsrechter Michael Oliver kon niet anders dan een strafschop geven nadat Jan Vertonghen hands maakte, maar het buitenkansje was niet aan de topscorer van Watford besteed. Paulo Gazzaniga kon de inzet eenvoudig keren, waardoor Tottenham voor het eerst in negen wedstrijd de nul wist te houden. In de blessuretijd leek het er zelfs nog even op dat Tottenham op een onverdiende voorsprong kwam, maar de bal was op een millimeter na niet over de lijn, waardoor Ignacio Pussetto deze kon wegtrappen.