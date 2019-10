Tottenham onderneemt actie tegen fans van Rode Ster

Hattrick Van den Noort bij inhaalduel SCO

22 oktober Nadat de wedstrijd tussen SCO en Berkdijk al twee keer verplaatst was, kon de wedstrijd dinsdagavond eindelijk gespeeld worden. In eerste instantie was het veld bij SCO afgekeurd, afgelopen zaterdag kon Berkdijk niet genoeg spelers op de been brengen. Driemaal was scheepsrecht en met een 4-0 overwinning stapte SCO tevreden van het veld.