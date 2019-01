Tottenham Hotspur vreest nu ook voor blessure Alli

Alli kampt met een hamstringblessure in zijn linkerbovenbeen. De Engelse international had Tottenham Hotspur kort na rust op Craven Cottage langszij gebracht. In de laatste seconden van de blessuretijd bezorgde Harry Winks de ploeg van Pochettino ook nog de winst op Craven Cottage in Londen.

Topschutter Harry Kane hield vorige week een enkelblessure over aan het verloren duel met Manchester United (0-1). De spits staat zeker tot maart aan de kant. Tottenham Hotspur speelt donderdag de return in de halve finale van de League Cup tegen Chelsea en treft drie dagen later Crystal Palace in de FA Cup. Op 13 februari en 5 maart speelt Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund.