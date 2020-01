Tottenham Hotspur voorlopig zonder Sissoko

Geen Olympische Spelen Volleybal-coach verrast na nederlaag: ‘Ik heb er geen verklaring voor’

18:07 De olympische droom van de Nederlandse volleyballers is uiteengespat. Nadat er gisteren verloren werd van Servië, was vandaag ook Bulgarije op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Berlijn met 3-0 te sterk (25-19, 25-16, 25-15). Nederland ontbreekt al sinds 2004 op de Olympische Spelen.