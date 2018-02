Tottenham Hotspur staat opnieuw voor schut in FA Cup

ReplayTottenham Hotspur maakte afgelopen dinsdag indruk in de Champions League met een 2-2 gelijkspel bij Juventus, maar de ploeg van Mauricio Pochettino overtuigt dit seizoen nog niet echt in de FA Cup. Tegen Rochdale, de nummer 24 van de League One, werd het vanavond ook 2-2. De miljoenenploeg uit Londen heeft daarom nog een replay op Wembley nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de FA Cup.

Tottenham Hotspur had in de vorige ronde van de FA Cup ook al grote moeite met Newport County, de huidige nummer 12 van de League Two. Toen maakte Kane in de heenwedstrijd tegen het kleine clubje uit Wales kort voor tijd de gelijkmakende 1-1, waarna Spurs via een 2-0 overwinning op Wembley alsnog doorging naar de achtste finales van de FA Cup.

Volledig scherm Lucas Moura bracht Tottenham Hotspur op voorsprong. © Getty Images Daarin had Tottenham Hotspur vanavond dus alle moeite met Rochdale AFC, de nummer 24 van de League One, het derde profniveau van Engeland. De 111 jaar oude club kwam kort voor rust via spits Ian Henderson zelfs op voorsprong in het Spotland Stadium, waar alle tienduizend stoeltjes bezet waren. Lucas Moura, die in januari werd overgenomen van Paris Saint-Germain, bracht Spurs een kwartier na rust weer op gelijke hoogte. Het was voor de Braziliaanse vleugelaanvaller zijn eerste treffer voor Tottenham Hotspur.

Kane benut strafschop

Harry Kane leek in de 88ste minuut opnieuw de redder te gaan worden voor de Londenaren. Hij schoot zijn strafschop koeltjes binnen en maakte daarmee zijn 34ste treffer van dit seizoen in 35 duels in alle competities. Daarmee leek de strijd wel gestreden voor Rochdale, maar in de derde van vier minuten blessuretijd schoot invaller Steve Davies nog de 2-2 binnen namens de thuisploeg. Zij mogen zich dus ook gaan opmaken voor een trip naar Wembley, waar binnenkort de replay zal worden gespeeld.

FOX Sports on Twitter Uitzinnige taferelen in Rochdale, dat diep in blessuretijd een replay afdwingt tegen Tottenham Hotspur in de FA Cup! 🏆 #roctot https://t.co/gsRdI5iOuD

Tottenham Hotspur of Rochdale neemt het in de kwartfinale van de FA Cup op tegen Sheffield Wednesday of Swansea City, die gistermiddag op Hillsborough niet verder kwamen dan een 0-0 gelijkspel. Zij spelen binnenkort nog hun rentree in Swansea.

Volledig scherm Harry Kane loopt juichend weg na zijn benutte strafschop tegen Rochdale. © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm Danny Rose glipt voorbij Joseph Rafferty van Rochdale. © Getty Images