Tottenham Hotspur moet sprong naar Europese top nu maken

2006/2007: uitgeschakeld door Sevilla (kwartfinale UEFA Cup)

Tottenham Hotspur werd in het seizoen 2006/2007 onder trainer Martin Jol vijfde in de Premier League en deed het ook lange tijd goed in Europa. De mannen van Jol wonnen hun poule overtuigend, hoefden daarna niet aan te treden tegen Feyenoord (vanwege schorsing door Nancy-rellen) en schakelden in de achtste finales Sporting Braga uit. In de kwartfinales was de latere winnaar Sevilla over twee duels te sterk: 2-1 in Sevilla en 2-2 in Londen. Toch teleurstellend, met een voorhoede bestaande uit Dimitar Berbatov, Robbie Keane en Jermaine Defoe.

Volledig scherm Martin Jol langs de lijn als coach van Tottenham Hotspur in 2007. © AFP

2007/2008: uitgeschakeld door PSV (achtste finale UEFA Cup)

In oktober 2007 moest Jol plaatsmaken voor de Spaanse trainer Juande Ramos, die Tottenham Hotspur naar een teleurstellende elfde plaats in de Premier League leidde. In Europa was de achtste finale van de UEFA Cup dat seizoen het eindstation. Spurs verloor daarin na strafschoppen van PSV. De heenwedstrijd op White Hart Lane eindigde in 0-1 door een doelpunt van Jefferson Farfán en Dimitar Berbatov maakte een week later de enige goal in Eindhoven, waarna de thuisploeg na penalty's met 6-5 won. De uitblinker die avond was de Braziliaanse doelman Heurelho Gomes, die enkele maanden later voor 9 miljoen euro naar Spurs vertrok.

Volledig scherm Vreugde bij de spelers van PSV nadat doelman Heurelho Gomes de beslissende penalty van Tottenham-speler Pascal Chimbonda heeft gekeerd. © ANP

2008/2009: uitgeschakeld door Sjachtar Donetsk (zestiende finales UEFA Cup)

Een jaar nadat Juande Ramos het stokje overnam van Martin Jol, moest de Spanjaard plaatsmaken voor een echte oldschool manager, Harry Redknapp. Hij loodste Tottenham Hotspur dat seizoen naar een achtste plek in de Premier League, maar in Europa volgde opnieuw een vroegtijdige uitschakeling. Sjachtar Donetsk was over twee duels te sterk: 2-0 in Oekraïne en 1-1 in Londen.

2009/2010: geen deelname aan Europees voetbal

In het seizoen 2009/2010 speelde Tottenham Hotspur geen Europees voetbal, maar Redknapp leidde zijn ploeg wel naar een knappe vierde plaats in de Premier League. Jermaine Defoe scoorde dat seizoen liefst 24 keer en bovendien was er de doorbraak van ene Gareth Bale.

2010/2011: uitgeschakeld door Real Madrid (kwartfinale Champions League)

In het seizoen 2010/2011 deed Tottenham Hotspur voor het eerst mee aan de Champions League, maar daarin maakte de ploeg van Redknapp grote indruk. Met aankoop Rafael van der Vaart en de ontketende Gareth Bale was Spurs in de poulefase niet te stoppen door regerend Champions League-winnaar Internazionale, FC Twente en Werder Bremen. In de achtste finales werd AC Milan uitgeschakeld, nadat de boomlange spits Peter Crouch kort voor tijd de enige goal maakte in San Siro. In de kwartfinales lootte Spurs tegen Real Madrid. De Spaanse grootmacht bleek over twee duels (4-0 en 0-1 winst) te sterk, maar Spurs kon terugkijken op een mooi Europees avontuur. Op naar meer, zo leek het.

Volledig scherm Het team van Tottenham Hotspur voor de kwartfinale tegen Real Madrid. © PICS UNITED

2011/2012: uitgeschakeld in poulefase Europa League

Die verwachtingen vielen vies tegen. Tottenham Hotspur was vanwege de vijfde plaats in het voorgaande seizoen veroordeeld tot het spelen van Europa League-voetbal, maar in een poule met PAOK Saloniki, Rubin Kazan en Shamrock Rovers werd de ploeg van Redknapp slechts derde: over en uit.

2012/2013: uitgeschakeld door FC Basel (kwartfinale Europa League)

Tottenham Hotspur werd in het seizoen 2011/2012 vierde in de Premier League, maar ging vanwege de Champions League-winst van Chelsea niet de Champions League in. Opnieuw moest er op donderdagavond worden gevoetbald in de Europa League, nu onder de nieuwe manager André Villas-Boas. Tottenham Hotspur overleefde de poulefase eenvoudig en rekende daarna ook af met Olympique Lyon en Internazionale, maar in de kwartfinale was FC Basel over twee duels te sterk.

Volledig scherm Mohamed Salah schiet raak namens FC Basel, Michael Dawson en Jan Vertonghen kijken liggend toe. © EPA

2013/2014: uitgeschakeld door Benfica (achtste finale Europa League)

Het seizoen daarop ging het niet veel beter. Villas-Boas werd in december ontslagen en opgevolgd door Tim Sherwood, die Tottenham naar een zesde plaats in de Premier League loodste. In de Europa League was de achtste finale deze keer het eindstation. Na wedstrijden tegen kleurloze tegenstanders (Anzhi Makhachkala, Sheriff Tiraspol, Tromsø IL en Dnipro Dnipropetrovsk) bleek de eerste grote horde (Benfica) direct te hoog.

Volledig scherm Nacer Chadli torent boven de verdedigers © AP

2014/2015: uitgeschakeld door Fiorentina (zestiende finale Europa League)

In de zomer van 2014 kwam Mauricio Pochettino naar White Hart Lane, maar in zijn eerste seizoen ging het in Europa nog niet veel beter dan onder zijn voorgangers. Tottenham werd tweede in de poulefase en stuitte in de zestiende finales van de Europa League op Fiorentina. De Italianen waren over twee duels te sterk voor de nummer vijf van de Premier League van dat seizoen, waardoor dus nog een seizoen in de Europa League volgde.

Volledig scherm Nacer Chadli baalt na de uitschakeling door Fiorentina. © EPA

2015/2016: uitgeschakeld door Borussia Dortmund (achtste finales Europa League)

In het seizoen 2015/2016 werd Tottenham met mooi voetbal derde in de Premier League, maar opnieuw lukte het Pochettino niet om zijn team ook in Europa goed te laten presteren. De poulefase in de Europa League werd eenvoudig gewonnen en vervolgens werd ook afgerekend met Fiorentina (nu wel), maar in de achtste finales was Spurs totaal niet opgewassen tegen Borussia Dortmund. De heenwedstrijd in Duitsland werd met 3-0 kansloos verloren en ook op White Hart Lane volgde nog een 1-2 nederlaag.

Volledig scherm Harry Kane en zijn teamgenoten druipen af na de uitschakeling door Borussia Dortmund. © Bongarts/Getty Images

2016/2017: uitgeschakeld door AA Gent (zestiende finales Europa League)

Van alle seizoenen in de recente clubhistorie is de Europese campagne van vorig seizoen wel het meest teleurstellend. Tottenham Hotspur deed vorig seizoen lange tijd mee om het kampioenschap in de Premier League en werd uiteindelijk tweede achter Chelsea, maar in Europa was het weer niet veel. De ploeg van Pochettino werd derde in de poulefase in de Champions League (achter AS Monaco en Bayer Leverkusen), waarna in februari 2017 een vervolg kwam in de Europa League. De loting tegen AA Gent leek makkelijk, maar Kane en co liepen zich stuk op de taaie Belgen. De uitwedstrijd in Gent eindigde in 1-0 en vervolgens kwam Spurs, na een vroege rode kaart voor Dele Alli, op Wembley niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Weer geen succes in Europa, ondanks de vele kwaliteiten in de selectie.

Volledig scherm AA Gent-verdediger Samuel Gigot zet Christian Eriksen de voet dwars. © AFP

2017/2018: uitschakeling door Juventus of door naar kwartfinale Champions League?

Volledig scherm Vreugde bij Christian Eriksen, Harry Kane en Dele Alli tijdens de overwinning op Real Madrid. © Photo News Na zoveel teleurstelling op Europees vlak moet dit dan het seizoen worden van Tottenham Hotspur. In de Premier League is het kampioenschap vanwege het onfeilbare Manchester City niet meer haalbaar, maar een plek in de top vier lijkt er met deze vorm wel weer in te zitten voor de ploeg van Mauricio Pochettino. Zijn team zit vrijwel perfect in elkaar. Van de verdediging met Davinson Sanchez en Jan Vertonghen tot de kracht en souplesse van Mousa Dembélé op het middenveld, de snelheid op de vleugels, het talent van spelmakers Dele Alli en Christian Eriksen en uiteraard de scoringsdrift van spits Harry Kane.

Ook in de Champions League zijn de prestaties dit seizoen uitstekend. Tottenham Hotspur werd groepswinnaar in een poule met Real Madrid, Borussia Dortmund en APOEL Nicosia met vijf zeges en een gelijkspel. Op Wembley, de tijdelijke thuisbasis vanwege de bouw van een nieuw stadion, werden BVB en Real Madrid met 3-1 van het veld geblazen. In de heenwedstrijd van de achtste finale bij Juventus keek Spurs al na negen minuten tegen een 2-0 achterstand aan door twee goals van Gonzalo Higuaín, maar door doelpunten van Kane en Eriksen werd het nog 2-2. Een mooie uitgangspositie voor de return van vanavond op een volgepakt Wembley. Als daar naast de regerend winnaar (Real Madrid) ook de verliezend finalist van vorig seizoen (Juventus) kan worden verslagen, dan lijkt alles mogelijk dit seizoen. Toch blijven de meeste Spurs-fans sceptisch. Het woord spursy (het verkloten op een belangrijk moment) is niet voor niks gemeengoed in de Engelse voetbaltaal. Aan Alli, Eriksen en Kane om een einde te maken aan die twijfels.