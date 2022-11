Tottenham Hotspur met schrik vrij in spannendste Champions League-poule, ook Frankfurt door

Met samenvattingenTottenham Hotspur heeft na een zinderende ontknoping in poule D een ticket voor de knock-outfase van de Champions League bemachtigd. De verliezend finalist van 2019 won in Frankrijk met 1-2 van Olympique Marseille. Ook Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt gaat naar de laatste zestien.

In de spannendste poule van het toernooi konden alle vier de ploegen zich op de laatste speeldag nog kwalificeren. Tottenham won in het Stade Vélodrome dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van Pierre-Emile Højbjerg , waardoor de Franse club als vierde eindigde in de poule en uitgespeeld is in Europa.

Net als de Spurs kwam ook Eintracht Frankfurt in de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal terug van een achterstand. De Duitse club, vorig jaar winnaar van de Europa League, zegevierde eveneens met 1-2 en eindigde 1 punt achter Tottenham op de tweede plaats. Sporting gaat als nummer 3 van de poule verder in de Europa League.

Marseille was aanvankelijk sterker en gevaarlijker dan de Spurs, die hun Zuid-Koreaanse aanvaller Son Heung-min al na 25 minuten aangeslagen het veld zagen verlaten met een hoofdblessure. Marseille kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong via een kopbal van Chancel Mbemba. Clément Lenglet tekende in de 54ste minuut, ook met het hoofd, voor de gelijkmaker. Højbjerg zorgde er in de extra tijd voor dat Tottenham Hotspur groepswinnaar werd en Marseille ook naast het Europa League-ticket greep.

Sporting Portugal koerste voor eigen publiek lang af op een vervolg in de Champions League. De Portugezen kwamen in Estádio José Alvalade enkele minuten voor rust op voorsprong, maar in de tweede helft ging het mis voor de ploeg van de Nederlandse verdediger Jeremiah St. Juste. Daichi Kamada versierde na een uur een strafschop voor Frankfurt en de Japanner benutte die zelf. In de 72ste minuut schoot Randal Kolo Muani de 1-2 binnen, waardoor Frankfurt doorgaat in de Champions League.

Volledig scherm Tottenham Hotspur viert het doelpunt van Clément Lenglet. © AP

Bayern München wint opnieuw

Bayern München sloot de groepsfase van de Champions League af met een overwinning op Inter. In Duitsland werd het 2-0. Bayern won daarmee al zijn zes wedstrijden in de groepsfase.

Alle beslissingen in deze groep waren al gevallen. Naast Bayern was ook Inter al zeker van de volgende ronde en ook stond vast dat Barcelona na de winterstop in de Europa League speelt.

Na ruim een half uur kwam Bayern op voorsprong. Benjamin Pavard kon inkoppen na een hoekschop van Joshua Kimmich. Halverwege de tweede helft maakte Eric Maxim Choupo-Moting er met een schot van afstand 2-0 van.

De oud-Ajacieden Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui hadden een basisplaats bij Bayern, waar Matthijs de Ligt wegens een blessure ontbrak. Stefan de Vrij stond in de beginopstelling van Inter. Denzel Dumfries bleef op de bank.

Bekijk de samenvatting van Bayern München - Internazionale

Barcelona wint zonder Frenkie de Jong

Barcelona, dat geen kans meer had om verder te gaan in de Champions League, won met 2-4 bij Viktoria Plzen. Al in de openingsfase zette Marcos Alonso Barcelona op voorsprong, door in de rebound de bal van dichtbij over de lijn te werken. Vlak voor rust liep de formatie van trainer Xavi verder uit dankzij Ferran Torres, nadat Jordi Alba de bal had teruggelegd.

Door een benutte strafschop van Tomáš Chorý kwam Plzen wat terug, maar al snel herstelde Ferran Torres de marge van twee treffers door af te ronden na een aanval die hijzelf had opgezet. Nogmaals Chorý (2-3) zorgde er voor dat de spanning opnieuw terugkeerde. Barcelona liep een kwartier voor tijd weer verder uit door Pablo Torre. Frenkie de Jong bleef op de bank bij Barcelona.

Bekijk de samenvatting van Viktoria Plzen - Barcelona

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.