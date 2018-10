Tottenham Hotspur - FC Barcelona

Duitse kranten 'Tempo Bay­ern-verdedi­gers deed denken aan een vakantie­wan­de­ling'

8:09 De Duitse kranten waren bepaald niet onder de indruk van Bayern München gisteravond. Ajax hield Der Rekordmeister op een 1-1 gelijkspel in de eigen Allianz Arena en dat was volgens de Duitse pers vooral te danken aan de vele slordigheden van Bayern. En dan met name die van verdediger Mats Hummels en Jérôme Boateng.