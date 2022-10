Tottenham Hotspur-coach Antonio Conte woest op VAR Pol van Boekel: ‘Hij richt weer veel schade aan’

,,De video-scheidsrechter richt veel schade aan”, uitte de Italiaan zijn woede op Pol van Boekel, de VAR van dienst in het groepsduel in de Champions League. Door ingrijpen van de Nederlander werd een doelpunt van Harry Kane, diep in blessuretijd, afgekeurd. Het had plaatsing voor de knock-outfase betekend.

,,Er bestaat veel onrecht. Ik zou wel eens willen zien of hij in een ander stadion een grotere club ook een vergelijkbaar doelpunt had afgenomen. Daar ben ik heel benieuwd naar”, zei Conte, die nu met zijn club volgende week ten minste een punt nodig heeft in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille.

Volledig scherm Danny Makkelie toont Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte diep in blessuretijd de rode kaart. © AP ,,Ik blijf herhalen dat ik nooit commentaar geef op de scheidsrechter. Dat doe ik nu ook niet. Maar de VAR...", begon Conte een lang betoog tijdens de persconferentie. ,,Ook dit seizoen weer. Waarom hebben wij daar geen geluk mee. Niet in de Premier League, niet in de Champions League.”

Nadat Kane de zo belangrijke tweede treffer had gemaakt tegen de Portugezen duurde het zeker 5 minuten voordat scheidsrechter Danny Makkelie van de VAR uitsluitsel kreeg. De aanvaller bleek met het blote oog amper waarneembaar buitenspel te hebben gestaan. Makkelie keurde het doelpunt alsnog af en stuurde Conte wegens protesteren met rood de kleedkamer in. ,,Dit soort situaties lijkt nergens op. Ik zie er niets positiefs in.”

,,Wanneer toont de VAR eens moed”, vervolgde Conte. ,,Sorry, maar ik ben echt overstuur door wat ik de laatste maanden zie bij alle video-scheidsrechters. Ik zie gewoon veel situaties waarbij de eerlijke benadering ontbreekt. En wat ik dan vanavond zie... Dat kan toch niet? Daardoor ben ik van streek. Ik hoop ook dat Tottenham Hotspur dit begrijpt en dat ze de juiste mensen bij FA of UEFA aanspreken om dit toch maar weer eens onder de aandacht te brengen, want anders ben ik als manager alleen maar aan het woord. Het probleem met dit is namelijk: wat gebeurt er volgende week weer op het veld?”

