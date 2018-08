Torres verslaat Iniesta bij eerste Spaanse clash in Japan

De Spaanse spits had even moeite gehad om zich aan te passen in het Japanse voetbal. ,,Het is normaal als je op een nieuwe plek komt, dat het even duurt om je aan te passen", zei Torres tegen Kyodo News. De club van de spits staat momenteel in de degradatiezone in de Japanse J-League. Vissel Kobe staat op een vierde plaats in de J-League. Iniesta maakte al twee fraaie goals in zijn eerste zes wedstrijden voor Vissel Kobe.



Torres en Iniesta wonnen samen het EK 2008, WK 2010 en EK 2012. Torres scoorde in beide EK-finales, Iniesta in 2010 in de finale tegen Nederland. Op 10 november staan Torres en Iniesta weer tegenover elkaar, dan in de J-League.