Toro Rosso verder onder de naam Alpha Tauri

SCO verliest tweede wedstrijd op rij, Alliance klopt DVO'60 in Roosendaal­se derby

19:23 In de vierde klasse lijkt SCO het even helemaal kwijt te zijn. De kersverse zaterdagclub begon voortvarend aan de competitie, maar lijkt door twee nederlagen op rij de eerste periodetitel te kunnen vergeten. In zaterdag 4C mag Alliance zich de sterkste van Roosendaal noemen. In eigen huis wist het stadsgenoot DVO'60 te verslaan.