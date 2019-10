‘Toro Rosso verandert naam in Alpha Tauri’

Fi­nals-concurren­te Bertens voorkomt uitschake­ling ternauwer­nood

12:20 Belinda Bencic heeft op het WTA-toernooi van Moskou vroege uitschakeling ternauwernood kunnen afwenden. De Zwitserse, concurrente van Kiki Bertens in de strijd om een ticket voor de WTA Finals, knokte zich in de tweede ronde in drie sets langs de Sloveense Polona Hercog: 1-6, 6-3, 6-4.