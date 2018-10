Toro Rosso is Pollo Rosso, Levchenko kan het nog

Toro Rosso is Pollo Rosso

Toro Rosso rijdt dit weekend bij de Grand Prix van de Verenigde Staten eenmalig rond met KFC als sponsor op de twee bolides. De Italiaanse opleidingsploeg van Red Bull wil dit weekend daarom graag Pollo Rosso worden genoemd. ,,Beste tweet van het weekend en we moeten nog beginnen,” reageert het account van Circuit of the Americas. ,,Ja, we hebben te vroeg gepiekt,” is de reactie van Toro.. uhh Pollo Rosso.