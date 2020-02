Torino ontslaat Mazzarri na zware nederlagen

Verstappen daagt Hamilton nu al uit: ‘Hij is God niet’

10:07 Max Verstappen wil komend seizoen vanaf de eerste race zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton onder druk zetten. ,,Ik denk dat het mogelijk is. Aan het eind van het vorig seizoen waren we bijzonder competitief en Lewis is God niet. Hij kan kwetsbaar zijn als hij voortdurend wordt uitgedaagd”, vertelde de Limburger aan verslaggevers bij een media-event van zijn team Red Bull.