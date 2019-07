Toptalent Redan van Chelsea naar Hertha BSC

Beide clubs zijn akkoord over de transfersom, die rond de tien miljoen euro ligt. Redan, die in 2017 de jeugdopleiding van Ajax verruilde voor Stamford Bridge, ondergaat vandaag de medische keuring. Ook moet hij persoonlijk nog rondkomen met Hertha.



Meerdere clubs in binnen- en buitenland zaten achter Redan aan. De aanwezigheid van landgenoot Javairo Dilrosun bij Hertha BSC vormt een belangrijke reden om voor Die Alte Dame te kiezen. Dilrosun, eveneens een product uit de Ajax-opleiding, brak afgelopen seizoen na een vruchteloze periode bij Manchester City door in de Bundesliga. Op 19 november 2018 debuteerde hij voor Oranje in de Nations League tegen Duitsland (2-2).



Redan heeft bij Chelsea nog een verbintenis tot juni 2021. De club wilde hem eerder alleen verhuren, maar na het vertrek van coach Maurizio Sarri mocht hij van de nieuwe trainer Frank Lampard ook worden verkocht. Redan komt uit voor Oranje Onder-19. Bij Chelsea speelde hij met de reserves in de Premier League 2, een beloftencompetitie. In Engeland staat hij te boek als een ‘hot prospect’, een toptalent.