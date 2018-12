Topscorer Samatta leidt Genk langs Eupen

zondag 3B Matchwin­ner Diepstra­ten scoort geen typische ‘Daan-goal’, SCO geeft zege weg

20:44 Bavel won thuis van Irene ‘58. Op het kunstgras van Sportpark De Roosberg, het hoofdveld werd gespaard, werd het na negentig minuten 3-2 voor de thuisploeg na een 2-0 ruststand. Daan Diepstraten had met een goal en een assist een belangrijk aandeel in de zege. Het voetbalgevecht tussen OVC’26 en SCO in de kelder van de derde klasse B had alles: een rode kaart, opstootjes, harde overtredingen, een gelegenheidskeeper en zes doelpunten.