Topschaatsster Jutta Leerdam bereikt inmiddels miljoenenpubliek: ‘Tja, ik weet het ook allemaal niet meer’

Door Lisette van der Geest



Eigenlijk had Jutta Leerdam helemaal niet zulke goede herinneringen aan Salt Lake City. Ze moet lachen als ze eraan denkt. Schaatsen in een stad in Utah, het had zo vanzelfsprekend én speciaal kunnen zijn: haar voornaam klinkt als de Amerikaanse staat. Daarom zei ze in haar tienerjaren al eens: ,,Ik zou het wel mooi vinden om volgend jaar in Utah wereldkampioen te worden bij de junioren.”