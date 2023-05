Toprenners van toen over 20 jaar helmplicht: ‘Je hebt soms iets heftigs nodig om dingen te veranderen’

‘Bedek je, Georgina. Zo vulgair’: vriendin van Cristiano Ronaldo oogst kritiek in Saoedi-Ara­bië na bikinifoto’s

Alarmfase rood voor conservatief Saoedi-Arabië. Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, heeft enkele foto’s op haar Instagram gezet waarop ze te zien is in een weinig verhullende bikini. De reacties op de post liegen er niet om: sommigen herinneren haar aan de strenge geldende regels in Saoedi-Arabië wat betreft het posten van opvallende (half)naaktbeelden en willen dat ze zich ‘bedekt’.