Topper AC Milan-Juventus nog onzeker

Pas 760 minuten Solskjaer geeft Van de Beek voorlopig weinig hoop: ‘Ik stik van de middenvel­ders’

8:06 Donny van de Beek hoeft zich van trainer Ole Gunnar Solskjaer weinig illusies te maken over het resterende deel van het seizoen bij Manchester United, de gedeelde koploper in de Premier League. ,,Ik stik van de middenvelders, maar Donny is altijd gretig, werkt hard op de training en is positief ingesteld”, zegt de Noorse coach.