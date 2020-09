Topman Valcke in financiële problemen na gedwongen vertrek FIFA

Valcke declareer­de bijna 10 miljoen bij FIFA

24 september Voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke van wereldvoetbalbond FIFA had onder meer een zeer ruime hand van declareren. Voor 'zakelijke' reizen met een privévliegtuig en andere luxueuze tripjes bracht de gevallen Fransman het lieve sommetje van in totaal 9,95 miljoen euro in rekening.