Topkeepster Solo beschuldigt Blatter van seksuele intimidatie

Blatter zou Solo bij 'de kont hebben gegrepen' vlak voordat ze in 2013 het podium op stapte bij de uitreiking van de 'Ballon D'Or' in het Zwitser Zürich, zo verhaalt de Amerikaanse recordinternational morgen in Expresso. Solo mocht de trofee voor Speelster van het Jaar uitreiken aan ploeggenote Abby Wambach van het Amerikaanse elftal.



Solo, die liefst 202 interlands speelde voor de VS, zegt dat ze compleet in shock was na het incident. ,,Ik moest mijzelf bij elkaar rapen, want ik moest mijn teamgenoot haar grootste prijs uit haar carrière geven.'' In de Engelse krant The Guardian ontkent Blatter ten stelligste dat het voorval heeft plaatsgevonden. ,,Deze beschuldiging is belachelijk.''