Topkeepers dragen kist Banks bij uitvaart in Stoke

De uitvaart van Banks was op de dag af 47 jaar nadat Stoke City in de finale van de League Cup Chelsea had verslagen. De doelman speelde bij die wedstrijd een hoofdrol met enkele reddingen.

Uit het nationale elftal van Engeland dat in 1966 wereldkampioen werd op Wembley, waren Sir Geoff Hurst en Sir Bobby Charlton aanwezig bij de uitvaart. ,,Hij was de grootste doelman die we ooit hebben gehad”, zei Hurst tegen de BBC. ,,Hij was een superster op het veld, maar naast het veld was hij een heel gewone jongen met geen enkele verwaandheid.”