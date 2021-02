Topfavoriet op 500 meter bij de vrouwen is bekend, maar hoe zit dat bij de mannen?

Geopereer­de Alonso op tijd fit voor Formule 1-seizoen na fietscrash

11:58 Fernando Alonso heeft bij zijn fietsongeluk in Zwitserland een gebroken bovenkaak opgelopen. De 39-jarige Formule 1-coureur is daaraan geopereerd. Zijn renstal Alpine F1 denkt dat Alonso na enkele dagen volledige rust de training kan hervatten en kan toewerken naar de start van het seizoen, eind volgende maand in Bahrein.