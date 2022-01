Topfavoriet Daniil Medvedev soepel over eerste horde

De Russische tennisser Daniil Medvedev is goed begonnen aan de Australian Open. De finalist van vorig jaar was in de openingsronde de Zwitser Henri Laaksonen met 6-1 6-4 7-6 (3) de baas.

In de derde set had Medvedev het wat lastiger met Laaksonen, de nummer 91 van de wereld. De Zwitser troefde Medvedev in de tiebreak af in een slagenwisseling van liefst 32 slagen, maar Medvedev trok toch de laatste vier punten naar zich toe. Binnen 2 uur had hij de overwinning binnen.

Medvedev kende een sterk 2021, een jaar dat hij afsloot met winst van de Davis Cup. ,,Daardoor had ik een off-season van slechts 14 dagen. Het was een kwestie van mijn lichaam weer in vorm te krijgen en weer fris in mijn hoofd te worden”, zei Medvedev (25). ,,Ik wil het altijd beter doen dan vorig jaar, maar dat zal niet makkelijk worden.”

In de tweede ronde wacht Medvedev mogelijk een ontmoeting met de Australiër Nick Kyrgios, die eerst nog de Engelsman Liam Broady treft. ,,Als jullie die wedstrijd uitzenden, dan ga ik zeker kijken wat ze laten zien”, zei de nummer 2 van de wereld met een glimlach.

Medvedev is na de terugtrekking van titelhouder Novak Djokovic de hoogstgeplaatste speler in het mannentoernooi.

Exit

Voormalig finaliste Petra Kvitova werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Tsjechische tennisster pakte slechts vier games tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Het werd 6-2 6-2 voor de nummer 38 van de wereld. De 31-jarige Kvitova was dit jaar als 20e geplaatst. Ze reikte in 2019 nog tot de eindstrijd in Melbourne. Ze verloor drie jaar geleden in de finale van de Japanse Naomi Osaka.

Vorig jaar presteerde Kvitova, tweevoudig Wimbledon-kampioene, al matig op de grand slams. Ze kwam nergens voorbij de derde ronde. De als derde geplaatste Garbiñe Muguruza, die op haar beurt in 2020 de finale haalde, wist haar eerste partij wel te winnen. In de Rod Laver Arena was de Spaanse in twee sets te sterk voor de Française Clara Burel: 6-3 6-4. Muguruza stond in de tweede set met 5-2 voor en benutte pas haar vijfde wedstrijdpunt, op de service van Burel.

