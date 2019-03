Topduel voor Bjorn Kuipers in Champions League

Persoon­lijk record voor Wüst op 1000 meter, Bowe schaatst wereldre­cord

9 maart Ireen Wüst heeft op de 1000 meter in Salt Lake City een persoonlijk record geschaatst. Met een tijd van 1.13.167 eindigde ze uiteindelijk als zesde. De winst was voor de Amerikaanse Brittany Bowe in een wereldrecord: 1.11.610.