Topaankoop Dembélé is helemaal klaar voor debuut Barcelona

Rojer en Tecau schrijven US Open op hun naam

20:35 Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de titel gepakt bij de US Open. De 36-jarige Rojer, dubbelspecialist van het Nederlandse Davis Cup-team, pakte in New York zijn tweede grandslamtitel. Twee jaar geleden zegevierde hij met Tecau op Wimbledon.