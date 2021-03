Toni Kroos laat zich als topvoetballer gelden in Qatar-discussie: ‘Vorm van geweld’

Samenvatting Löw in shock na blamage Duitsland tegen EK-opponent van Oranje: ‘Enorme teleurstel­ling’

0:45 Duitsland is in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar pijnlijk onderuit gegaan tegen Noord-Macedonië, komende zomer tegenstander van Oranje in de groepsfase van het EK. Het duel eindigde in 1-2. Het is pas de derde nederlaag ooit voor 'Die Mannschaft’ in de WK-kwalificatie.