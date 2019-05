Tom Okker: Kiki gaat mijn record breken

Door Lisette van der Geest



Soms hoort Tom Okker op een kunstbeurs: ,,Bent u de tennisser?” Okker: ,,Niks veranderd, zeggen ze dan.” Een spottend lachje volgt, waarmee Nederlands hoogst genoteerde tennisser ooit op de wereldranglijst wil aangeven: natuurlijk ben ik veranderd. Hij is inmiddels 75 jaar, een nieuwe ‘hobby’, zoals hij zijn vervolgcarrière in de kunst noemt, rijker en twee kunstenkels verder.



Okker gaat voor. ,,Het is helaas een puinhoop hier.” Op de grond, schuin tegen de muur in zijn galerie in Hazerswoude-dorp staan schilderijen die nog geen week geleden op een kunstbeurs stonden. De overwegend felle kleuren enigszins gedempt door noppenfolie. Okker passeert een groot doek, met in de hoek een krabbel ‘Appel ‘61’. ,,Een museumstuk dat ik probeer te verkopen voor een familie. Uit de tijd dat Karel Appel riep: ‘Ik rotzooi maar wat aan.’ Prachtig werk.”