Tolisso zeven maanden na vreselijke blessure weer op trainingsveld

Roosenda­ler Molenaar verrast door ontslag: ‘Resultaten met deze selectie nog boven verwach­ting’

18:06 Voor Robert Molenaar kwam het ontslag bij Roda JC als een verrassing. De Roosendaler vond dat de zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie 'nog boven verwachting was’. ,,Als je ziet hoe we er in de zomer voor stonden...”