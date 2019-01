Toeval of niet? Kaartverkoop voor Klassieker in beker begint op 6-2

Volleybal­sters spelen op WK in Gelredome en Ahoy

14:55 De Nederlandse volleybalsters zullen de meeste wedstrijden tijdens het wereldkampioenschap van 2022 in de Gelredome in Arnhem en Ahoy in Rotterdam spelen. Ook het Omnisport in Apeldoorn is een speellocatie voor Oranje, dat alle duels sowieso in eigen land speelt.