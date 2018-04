Toeschouwers bij WK in Rusland kunnen meekijken met videoref

De Wijs baalt: Dit mag mij nooit overkomen

23:04 Afgelopen zondag was Jordy de Wijs nog in het Philips Stadion, waar de PSV-huurling de landstitel van zijn eigenlijke broodheer ingetogen meevierde. Maar van blijdschap was gisteravond na een krankzinnige slotfase van Excelsior-Heracles (2-2) geen enkele sprake meer. ,,Dat kampioenschap is niet iets waar ik nu over na wil denken. Ik sta hier met een ontzettend klotegevoel.”