Toernooidirecteur hoopt dat Djokovic land in mag: ‘Zou hem graag Australian Open zien spelen’

De weigering van Novak Djokovic in Australië komt volgens de toernooidirecteur van de Australian Open, Craig Tiley, door de snel veranderende richtlijnen in het land. Djokovic verblijft al een paar dagen in een hotel, in afwachting van een rechtszaak.

,,We gaan niemand de schuld geven”, zei Tiley tegen Channel 9. ,,Alles wat ik kan zeggen is dat, voornamelijk omdat er de hele tijd veel tegenstrijdige informatie is, we elke week met Binnenlandse Zaken hebben gesproken. We spraken met alle delen van de regering om ervoor te zorgen dat we het juiste deden met de vrijstellingen. De tegenstrijdige informatie die we ontvingen, kwam door de veranderende omgeving.”

Djokovic dacht over een geldige ‘medische vrijstelling’ te beschikken om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen om deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Bij aankomst op de luchthaven werd de Serviër vastgehouden omdat hij niet voldoende bewijs had waarom hij recht zou hebben op die vrijstelling.

Quote Alle informatie die we destijds hadden, de kennis die we toen hadden, hebben we aan de spelers verstrekt. Craig Tiley

,,Alle informatie die we destijds hadden, de kennis die we toen hadden, hebben we aan de spelers verstrekt”, zei Tiley over het misverstand. ,,Er zou altijd een paar spelers zijn die om medische redenen vrijstelling nodig hadden. We hebben nauw samengewerkt met de regering van de staat Victoria.”

Tiley hoopt dat Djokovic alsnog wordt toegelaten tot het land. ,,Ik zou hem graag de Australian Open zien spelen, ja”, zei Tiley. Djokovic zou in Melbourne voor zijn tiende Australian Open-titel kunnen gaan. Zijn advocaten meldden zaterdag dat Djokovic half december nog besmet is geweest met het coronavirus. In de dagen na zijn positieve test zou Djokovic wel in het openbaar zijn verschenen.

Eerder deze week zei Richard Krajicek al dat hij dacht dat er sprake was van een misverstand. ,,Het lijkt er op dat er sprake is van een misverstand tussen speler, organisatie en overheid”, liet Krajicek donderdag optekenen.