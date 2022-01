Toernooidirecteur Australian Open ligt flink onder vuur, maar weigert op te stappen

Hij was aanwezig bij het afscheid van de Australische tennisster Sam Stosur . Op de vraag of hij aan opstappen denkt, antwoordde Tiley resoluut ‘nee’.

,,We focussen ons op het organiseren van een geweldig evenement. Ik ben heel trots op wat ons team tot nu toe heeft gedaan”, zei Tiley.



Hij ging vragen over Djokovic vooral uit de weg. ,,We focussen ons nu op dit toernooi. We zitten op dag vier, de fans genieten volop en we kijken uit naar nog tien dagen geweldig tennis.”