Toen Robin Haase vriendelijk vroeg of de muziek uit kon

Tijdelijke pauze Overbelas­te Plak neemt afstand: ‘Het komt al té lang niet meer uit mijn hart’

8:09 Ze liepen al zó lang op hun tenen. Juist door de gedwongen rust in de voorbije maanden ontdekten de Oranje-volleybalsters dat het vuur bij hen is verdwenen. Daarom last na sterspeelster Lonneke Sloetjes nu ook Celeste Plak (24) een lange pauze in. Anne Buijs (28) twijfelt nog.