Toen de Leeuwinnen nog ‘huismoeders met deinende borsten’ waren

Het begon allemaal in Zeeland. In Kapelle-Biezelinge om precies te zijn, waar in 1968 de Eerste Zeeuwse Damesvoetbalvereniging (EZDVV) werd opgericht. Voorzitter Gerard Korsuize had bij een vriendschappelijk potje op Koninginnedag gezien dat er veel animo was voor vrouwenvoetbal en besloot het wat serieuzer aan te pakken. Keurig meldde hij de nieuwe voetbalclub aan bij de KNVB, maar vanuit Zeist kwamen dreigende teksten terug; vrouwenvoetbal was uit den boze. Daar trok Korsuize zich weinig van aan. ,,Die meiden wilden voetballen en ik vond dat ze daar recht op hadden.’’

De geest was uit de fles. Er ontstonden meerdere illegale vrouwenvoetbalclubs, in Zeeland maar ook in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Omdat de KNVB het liet afweten, organiseerden deze verenigingen zich in een zogeheten ‘wilde’ bond. De journalistiek, destijds ook al zo’n mannenbolwerk, pikte het fenomeen gretig op en rapporteerde over ‘potige huismoeders’ die zich met ‘deinende borsten’ over het veld bewogen. Vrouwenvoetbal werd vooral koddig gevonden. De speelsters haalden hun schouders erover op.